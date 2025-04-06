كرة سلة – الاتحاد يقلب الطاولة على الملعب المالي وينتصر في BAL

الأحد، 06 أبريل 2025 - 18:56

كتب : عمرو عبد المنعم

الاتحاد السكندري - سلة

حقق الاتحاد السكندري ثاني انتصاراته في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL بفوز صعب على الملعب المالي بنتيجة 72-66.

ويشارك زعيم الثغر في البطولة الإفريقية كونه بطل الدوري المصري عن الموسم الماضي، ضمن مجموعة تضم كل من: الفتح الرباطي المغربي، وستاد مالي، وريفرز هوبرز النيجيري.

وتأخر الاتحاد في نهاية الربع الأول بنتيجة 22-19.

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ووسّع الملعب المالي تفوقه بنتيجة 43-37، وقلص زعيم الثغر الفارق في الشوط الثالث الذي انتهى بنتيجة 54-52 للفريق المالي.

في الشوط الرابع قلب الاتحاد الطاولة لصالحه وتقدم في النتيجة واستطاع الحفاظ عليها منتصرا بنتيجة 72-66.

وإليكم جدول مباريات الاتحاد المتبقية في BAL بعد تعديل المواعيد

الثلاثاء 8 أبريل: الاتحاد × ريفرز النيجيري في السادسة مساءً

الخميس 10 أبريل: الاتحاد × ستاد مالي في السادسة مساءً

السبت 12 أبريل: الاتحاد × ريفرز النيجيري في الخامسة مساءً

الأحد 13 أبريل: الاتحاد × الفتح الرباطي المغربي في الثامنة مساءً

وأعلنت شبكة قنوات أون سبورت إذاعة منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة BAL 2025 بشكل حصري.

وكشفت قنوات أون سبورت عن حصولها على حقوق بث البطولة التي ستقام في الفترة من السبت 5 أبريل حتى 13 أبريل.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا من أبطال الدوريات في قارة أفريقيا، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.

ويتأهل إلى النهائيات أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

وتُقام النهائيات في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2024.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد كالتالي:

علي أحمد - أحمد عادل - محمد طه - يوسف شوشة - أحمد أبو العلا - يوسف شحاته - أنس أسامة - عمر طلعت - كايل فيناليس - دينج دينج - ماجوك دينج - جورج كينج - ماتونج مارويل.

الاتحاد السكندري كرة سلة الدوري الإفريقي لكرة السلة
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