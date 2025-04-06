تجدد شبح الأمل.. موقف ليفربول في المنافسة على الدوري والمباريات المتبقية

أعاد ليفربول الحياة بنسبة ضئيلة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارته أمام فولام 3-2 في الجولة الـ 31.

منافسه الأبرز أرسنال من جانبه لم يضيق الخناق عليه كثيرا، حيث تعادل مع إيفرتون 1-1، وهو تعادل أرسنال الثالث في آخر 5 مباريات، مقارنة بـ 4 انتصارات في آخر 5 مباريات لليفربول نفسه.

ليفربول على الصدارة برصيد 73 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أرسنال (62)، وكل ما تبقى في الدوري حسابيا هو 21 نقطة في آخر 7 جولات.

نوتنجهام فورست الذي يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة، وبفارق 16 نقطة يقترب من الخروج الرسمي من حسابات لم يدخلها أبدا من الناحية العملية.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري؟

بدون النظر لنتائج أرسنال وعلى فرض تحقيقه لسلسلة انتصارات، يحتاج ليفربول إلى 11 نقطة فقط ليحسم الدوري (4 انتصارات/ 3 انتصارات وتعادلين).

حد أرسنال الأقصى من النقاط هو 83 نقطة، وهو ما يبعد عنه ليفربول حاليا 10 نقاط فقط.

مباريات ليفربول المتبقية: وست هام (داخل) - ليستر (خارج) - توتنام (داخل) - تشيلسي (خارج) - أرسنال (داخل) - برايتون (خارج) - كريستال بالاس (داخل)

مباريات أرسنال المتبقية: برينتفورد (داخل) - إبسويتش (خارج) - كريستال بالاس (داخل) - بورنموث (داخل) - ليفربول (خارج) - نيوكاسل (داخل) - ساوثامبتون (خارج)

ليفربول ودع كافة المنافسات الأخرى، محليا وقاريا، بينما يبقى أرسنال فقط في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي ريال مدريد ذهابا يوم الثلاثاء 8 أبريل قبل ملاقاة برينتفورد، ثم يلعب الإياب يوم الأربعاء 16 أبريل بعد مواجهة برينتفورد وقبل مواجهة إبسويتش.