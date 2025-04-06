سلوت: ارتكبنا 3 أخطاء في شوط واحد.. والوقت داهمنا بالنهاية

الأحد، 06 أبريل 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

كشف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن أخطاء فريقه تسببت في الخسارة من فولام.

وخسر ليفربول من فولام بنتيجة 3-2 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت عبر سكاي سبورتس: "مررنا بـ 14 دقيقة صعبة استقبلنا خلالها 3 أهداف، بعيدا عن جودة فولام لكن أغلبها جاءت من أخطائنا".

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وأضاف "في المجمل نحن لا نرتكب هذا الكم من الأخطاء، لكننا ارتكبنا 3 أخطاء في شوط واحد".

وأكمل "في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير ومن الصعب الفوز بمباراة في هذا المستوى إذا استقبلت 3 أهداف في الشوط الأول".

وأردف "للأسف الوقت لم يكن كافيا لتسجيل التعادل، العديد من الفرق تواجه صعوبة في لقاء فولام".

وأتم "في الشوط الثاني أداءنا كان رائعا وصنعنا فرصا لكن الوقت داهمنا".

الخسارة كانت هي الثانية لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد الخسارة من نوتينجهام فورست.

سجل ثلاثية فولام في المباراة كل من ريان سيسينيون وأليكس أيوبي ورودريجو مونيز، بينما أحرز أليكسيك ماك أليستر ولويس دياز لليفربول.

الفوز رفع رصيد فولام للنقطة 48 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 73 في صدارة جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

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