سلوت: ارتكبنا 3 أخطاء في شوط واحد.. والوقت داهمنا بالنهاية
الأحد، 06 أبريل 2025 - 17:47
كتب : FilGoal
كشف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن أخطاء فريقه تسببت في الخسارة من فولام.
وخسر ليفربول من فولام بنتيجة 3-2 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
وقال سلوت عبر سكاي سبورتس: "مررنا بـ 14 دقيقة صعبة استقبلنا خلالها 3 أهداف، بعيدا عن جودة فولام لكن أغلبها جاءت من أخطائنا".
وأضاف "في المجمل نحن لا نرتكب هذا الكم من الأخطاء، لكننا ارتكبنا 3 أخطاء في شوط واحد".
وأكمل "في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير ومن الصعب الفوز بمباراة في هذا المستوى إذا استقبلت 3 أهداف في الشوط الأول".
وأردف "للأسف الوقت لم يكن كافيا لتسجيل التعادل، العديد من الفرق تواجه صعوبة في لقاء فولام".
وأتم "في الشوط الثاني أداءنا كان رائعا وصنعنا فرصا لكن الوقت داهمنا".
أليكس إيووبي يسجل الهدف الثاني لفولهام 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/bV04VsjVc7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2025
الخسارة كانت هي الثانية لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد الخسارة من نوتينجهام فورست.
سجل ثلاثية فولام في المباراة كل من ريان سيسينيون وأليكس أيوبي ورودريجو مونيز، بينما أحرز أليكسيك ماك أليستر ولويس دياز لليفربول.
الفوز رفع رصيد فولام للنقطة 48 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 73 في صدارة جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.
مونيز يتفوق على فان دايك بطريقة رائعة ويمنح فولهام الهدف الثالث! 🔥⚽️😮#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/MbTDvkLdII— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2025