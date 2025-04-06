انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0)-(0) سيتي.. دربي سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويقام اللقاء على ملعب أولد ترافورد في الخامسة والنصف مساءً.

ويبدأ عمر مرموش في هجوم سيتي أساسيا في ظل غياب هالاند بسبب الإصابة.

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انتهت

ق 77: عرضية من دورجو وتسديدة من زيركزي يبعدها إيدرسون ببراعة

ق 71: تصويبة صاروخية من أوجارتي مرت بجوار القائم الأيمن لسيتي

ق 69: أونانا يتألق ويتصدى بتصويبة قوية على الطائر من مرموش جاءت من على حدود منطقة الجزاء

ق 65: أونانا يتألق أمام ركلة حرة نفذها عمر مرموش

ق 48: مزراوي يتدخل في الوقت المناسب ويشتت أمام فودين الذي كان أمام المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: عرضية دالوت لكن جارناتشو يسقط قبل أن يودع الكرة برأسية في الشباك بمواجهة المرمى

ق 15: الدفاع يمنع تسديدة مرموش من داخل منطقة الجزاء

ق 1: بطاقة صفراء لروبن دياز بعد خطأ على جارناتشو على حدود منطقة الجزاء

بداية اللقاء