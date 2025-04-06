أول الهابطين.. توتنام يفوز على ساوثامبتون ويرسله لـ الدرجة الأولى

الأحد، 06 أبريل 2025 - 17:24

كتب : FilGoal

ساوثامبتون

حقق توتنام الفوز على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك الهزيمة أصبح ساوثامبتون أول الهابطين من إلى دوري الدرجة الأولى بشكل رسمي خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد توتنام للنقطة 37 في المركز 13، بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة العاشرة في المركز الأخير.

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تقدم برينان جونسون بالهدف الأول لتوتنام في الدقيقة 13 مستغلا عرضية من دجيد سبينس.

وأضاف جونسون الهدف الثاني مستغلا تمريرة أمام المرمى من جيمس ماديسون ليضع الكرة بلمسة واحدة في الشباك.

وقلص ماتيوس فيرنانديز الفارق لساوثامبتون في الدقيقة 90.

وأحرز ماتياس تيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 96.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل تشيلسي مع برينتفورد بدون أهداف.

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 53 في المركز الرابع.

توتنام ساوثامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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