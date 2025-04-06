أول الهابطين.. توتنام يفوز على ساوثامبتون ويرسله لـ الدرجة الأولى

حقق توتنام الفوز على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك الهزيمة أصبح ساوثامبتون أول الهابطين من إلى دوري الدرجة الأولى بشكل رسمي خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد توتنام للنقطة 37 في المركز 13، بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة العاشرة في المركز الأخير.

تقدم برينان جونسون بالهدف الأول لتوتنام في الدقيقة 13 مستغلا عرضية من دجيد سبينس.

وأضاف جونسون الهدف الثاني مستغلا تمريرة أمام المرمى من جيمس ماديسون ليضع الكرة بلمسة واحدة في الشباك.

وقلص ماتيوس فيرنانديز الفارق لساوثامبتون في الدقيقة 90.

وأحرز ماتياس تيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 96.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل تشيلسي مع برينتفورد بدون أهداف.

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 53 في المركز الرابع.