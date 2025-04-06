الخسارة الثانية.. فولام يحول تأخره لفوز على ليفربول

حقق فولام الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الخسارة كانت هي الثانية لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد الخسارة من نوتينجهام فورست.

سجل ثلاثية فولام في المباراة كل من ريان سيسينيون وأليكس أيوبي ورودريجو مونيز، بينما أحرز أليكسيك ماك أليستر ولويس دياز لليفربول.

الفوز رفع رصيد فولام للنقطة 48 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 73 في صدارة جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وديوجو جوتا وكودي جاكبو.

جاكبو أساسي بدلا من لويس دياز 🔴 تشكيل ليفربول في مواجهة فولام بالدوري الإنجليزي 📋 pic.twitter.com/O2AplZSqZB — FilGoal (@FilGoal) April 6, 2025

أحداث المباراة

فولام كاد أن يسجل مبكرا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ كبير من إبراهيما كوناتي ولكن الكرة مرت بسلام على مرمى كيليهير.

وتقدم ماك أليستر بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل فولام في الدقيقة 22 بتسديدة من ريان سيسينيون.

وفي الدقيقة 32 استغل أليكس أيوبي خطأ من أندرو روبيرتسون وسجل الهدف الثاني لفولام.

وبعد 4 دقائق أضاف مونيز الهدف الثالث بعدما تغلب على فيرجل فان دايك.

في الشوط الثاني ضغط ليفربول من أجل تعديل النتيجة وأهدر جوتا فرصة الهدف الثاني من انفراد بالمرمى بعد دقيقتين فقط.

وأهدر صلاح فرصة أخرى في الدقيقة 64 بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى من لويس دياز.

وقلص لويس دياز الفارق لليفربول في الدقيقة 71 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وكاد هارفي إيليوت أن يسجل التعادل ولكن كرته ارتدت من العارضة في الدقيقة 79.

ولم يتمكن ليفربول من العودة فيما تبقى من دقائق المباراة مع تألق كبير للحارس لينو.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد وست هام يوم الأحد 13 أبريل على ملعب أنفيلد.