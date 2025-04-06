الخسارة الثانية.. فولام يحول تأخره لفوز على ليفربول

الأحد، 06 أبريل 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فولام ضد ليفربول

حقق فولام الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الخسارة كانت هي الثانية لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد الخسارة من نوتينجهام فورست.

سجل ثلاثية فولام في المباراة كل من ريان سيسينيون وأليكس أيوبي ورودريجو مونيز، بينما أحرز أليكسيك ماك أليستر ولويس دياز لليفربول.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام فولام.. واستمرار غياب أليسون تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب.. ومتى يتوج الريدز هدية من الغريم.. أرسنال يخسر نقطتين أمام إيفرتون ويمنح ليفربول فرصة الابتعاد بالصدارة لجنة الحكام الإنجليزية تقر باستحقاق قائد إيفرتون للطرد أمام ليفربول

الفوز رفع رصيد فولام للنقطة 48 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 73 في صدارة جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وديوجو جوتا وكودي جاكبو.

أحداث المباراة

فولام كاد أن يسجل مبكرا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ كبير من إبراهيما كوناتي ولكن الكرة مرت بسلام على مرمى كيليهير.

وتقدم ماك أليستر بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل فولام في الدقيقة 22 بتسديدة من ريان سيسينيون.

وفي الدقيقة 32 استغل أليكس أيوبي خطأ من أندرو روبيرتسون وسجل الهدف الثاني لفولام.

وبعد 4 دقائق أضاف مونيز الهدف الثالث بعدما تغلب على فيرجل فان دايك.

في الشوط الثاني ضغط ليفربول من أجل تعديل النتيجة وأهدر جوتا فرصة الهدف الثاني من انفراد بالمرمى بعد دقيقتين فقط.

وأهدر صلاح فرصة أخرى في الدقيقة 64 بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى من لويس دياز.

وقلص لويس دياز الفارق لليفربول في الدقيقة 71 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وكاد هارفي إيليوت أن يسجل التعادل ولكن كرته ارتدت من العارضة في الدقيقة 79.

ولم يتمكن ليفربول من العودة فيما تبقى من دقائق المباراة مع تألق كبير للحارس لينو.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد وست هام يوم الأحد 13 أبريل على ملعب أنفيلد.

ليفربول فولام الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح
نرشح لكم
تجدد شبح الأمل.. موقف ليفربول في المنافسة على الدوري والمباريات المتبقية سلوت: ارتكبنا 3 أخطاء في شوط واحد.. والوقت داهمنا بالنهاية مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0)-(0) سيتي.. تدخل في الوقت المناسب أول الهابطين.. توتنام يفوز على ساوثامبتون ويرسله لـ الدرجة الأولى تشكيل مانشستر يونايتد - هويلاند يقود الهجوم أمام سيتي.. وماجواير في الدفاع تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام يونايتد.. وأوريلي ظهير أيسر انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (3)-(2) ليفربول تشكيل تشيلسي - نكونكو يقود الهجوم.. وبالمر على الدكة في مواجهة برينتفورد
أخر الأخبار
+90 للمرة الخامسة.. أتليتكو مدريد يفوز على إشبيلية في الوقت القاتل 5 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس عاصمة مصر - الزمالك ضد مودرن سبورت.. بداية المباراة بعد قليل 7 دقيقة | الكرة المصرية
تجدد شبح الأمل.. موقف ليفربول في المنافسة على الدوري والمباريات المتبقية 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مودرن سبورت - أرنولد إيبا في الهجوم.. وأحمد منصور في الدفاع ضد الزمالك 21 دقيقة | الكرة المصرية
الشرق الأوسط: هل يستمر انتظار البرازيل؟ تغير في موقف رحيل جيسوس عن الهلال 26 دقيقة | أمريكا
كأس العاصمة - بتروجت ينتصر على الجونة ويتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم.. وبنتايك ظهير أيسر ضد مودرن سبورت 43 دقيقة | الكرة المصرية
شاهد مباشرة أمم إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(1) الكاميرون.. جوووول التعااادل 55 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى