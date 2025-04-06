تشكيل مانشستر يونايتد - هويلاند يقود الهجوم أمام سيتي.. وماجواير في الدفاع
الأحد، 06 أبريل 2025 - 16:40
كتب : FilGoal
أعلن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
ويستضيف مانشستر يونايتد فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:
حارس المرمى: أندري أونانا.
الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليني يورو.
الوسط: ديوجو دالوت - مانويل أوجارتي - كاسيميرو - دورجو.
الهجوم: برونو فيرنانديز - راسموس هويلاند - أليخاندرو جارناتشو.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 بـ37 نقطة.
بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 51 نقطة.
وكان مانشستر يونايتد قد خسر مباراته الأخيرة أمام نوتنجهام فورست.
بينما تغلب مانشستر سيتي على ليستر في الجولة الأخيرة.
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