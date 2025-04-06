بعد ما فعله ديباي.. الاتحاد البرازيلي يمنع وقوف اللاعبين على الكرة ونيمار يرد

الأحد، 06 أبريل 2025 - 16:39

كتب : إسلام أحمد

ممفيس ديباي - كورينثيانز

أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قرارا يمنع اللاعبين من الوقوف على الكرة خلال المباريات.

ممفيس ديباي

النادي : كورينثيانز

نيمار

النادي : سانتوس

كورينثيانز

وجاء ذلك بعد ما بدر من الهولندي ممفيس ديباي خلال مباراة فريقه كورينثيانز ضد بالميراس في إياب نهائي بطولة باوليستا.

ووقف الهولندي على الكرة ما تسبب في غضب لاعبي بالميراس وحدوث مشادة بين لاعبي الفريقين انتهت ببطاقة حمراء لكل فريق. (طالع التفاصيل)

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البيان أوضح أن تلك المهارة "قلة احترام للعبة" ويُعاقب عليه ببطاقة صفراء ومخالفة لصالح الخصم.

ويرى الاتحاد البرازيلي أن هذه اللعبة تستهدف استفزاز الفريق المنافس وتؤدي هذه الحقيقة، بالإضافة إلى خطر إصابة اللاعب نفسه، إلى حدوث اضطرابات واسعة النطاق.

ورد ممفيس ديباي نجم كورينثيانز على القرار عبر حسابه على "تويتر": ذهبتُ إلى البرازيل لتجربة "اللعبة الجميلة" بنفسي، ولكن الآن أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس أنه لا يُمكن لأي لاعب الوقوف على الكرة وإلا سيحصل على بطاقة صفراء، وقد اتُخذ القرار بعد أن حافظتُ على توازني على الكرة لبضع ثوانٍ في المباراة النهائية الأخيرة لكأس باوليستا".

وأضاف "ليس لأن هذا عامل مهم في كرة القدم، لكنني لا أرى المشكلة هنا. كرة القدم البرازيلية في تطورٍ مستمر... وتستحقّ شهرةً عالمية! هناك الكثير من المواهب هنا".

وواصل "لا ينبغي أن يكون الشغف والفرح في التعبير عن أنفسنا على أرض الملعب محدودين، لذا أتساءل حقًا كيف يبدو مجلس إدارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من يُقرر مستقبل هذه الدولة الجميلة المُحبّة لكرة القدم؟".

وأتم "دعونا نُركز على القواعد التي يُمكن أن تُحسّن الرياضة، ونُركز على الجانب التجاري لكرة القدم، والذي يُفيد الأندية والجماهير واللاعبين، بدلًا من هذه القرارات السخيفة".

ومن جانبه كتب نيمار في تعليق عبر إنستجرام ردا على القرار: "كرة القدم تصبح مملة أكثر فأكثر".

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وفي الدقيقة 90 من المباراة ازدادت سخونة المباراة بعدما وقف الهولندي ممفيس ديباي على الكرة لتحدث اشتباكات بين الفريقين، أشهر على إثرها الحكم بطاقة حمراء لكل فريق، حيث طُرد مارتينيز لاعب كورينثيانز، ولومبا لاعب بالميراس، اللذين كانا على مقاعد البدلاء.

واحتسب الحكم 16 دقيقة بعد توقف المباراة إثر اشتباكات الفريقين قبل أن يطلق صافرة النهاية بتتويج كورينثيانز.

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كورينثيانز الذي يقوده تدريبيا الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق حقق اللقب لأول مرة من 2019، وللمرة 31 في تاريخه ليوسع الفارق أمام أقرب ملاحقيه بالميراس الذي لم ينجح في التتويج بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي.

ونجح رامون دياز في أن يصبح أكثر مدرب أرجنتيني تحقيقا للألقاب تاريخيا برصيد 17 لقب متفوقا على هيلينو هيريرا 16.

بطولة باوليستا هي دوري كرة قدم للمحترفين في ولاية ساو باولو، وهي البطولة الأقدم في البرازيل.

وتتميز البطولة التي تضم 16 فريقا بالتنافس بين 4 فرق وهم كورينثاينز، وبالميراس، وسانتوس، وساو باولو.

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