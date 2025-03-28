منافس الأهلي - بالميراس يخسر نهائي بطولة باوليستا أمام كورينثيانز

توج فريق كورينثيانز البرازيلي ببطولة باوليستا (بطولة ولاية ساو باولو البرازيلية) بعد الفوز على حساب بالميراس

ويستعد بالميراس البرازيلي لخوض كأس العالم للأندية في يونيو القادم ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه الأهلي، وانتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرازيلي.

ونجح كورينثيانز في الحفاظ على تقدمه بهدف في مباراة الذهاب ليخطف التعادل السلبي إيابا في مباراة مثيرة.

وتألق هوجو سوزا حارس كورينثيانز في الدقيقة 69 وتصدى لضربة جزاء سددها لاعب بالميراس رافائيل فيجا.

وازدادت المباراة إثارة بعدما تلقى فيليكس توريس لاعب كورينثيانز فخطأ في الدقيقة 75 لينال البطاقة الصفراء الثانية ويتعرض للطرد ليكمل فريقه المباراة منقوصا.

وفي الدقيقة 90 من المباراة ازدادت سخونة المباراة بعدما وقف الهولندي ممفيس ديباي على الكرة لتحدث اشتباكات بين الفريقين، أشهر على إثرها الحكم بطاقة حمراء لكل فريق، حيث طُرد مارتينيز لاعب كورينثيانز، ولومبا لاعب بالميراس، اللذين كانا على مقاعد البدلاء.

واحتسب الحكم 16 دقيقة بعد توقف المباراة إثر اشتباكاتا الفريقين قبل أن يطلق صافرة النهاية بتتويج كورينثيانز.

كورينثيانز الذي يقوده تدريبيا الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق حقق اللقب لأول مرة من 2019، وللمرة 31 في تاريخه ليوسع الفارق أمام أقرب ملاحقيه بالميراس الذي لم ينجح في التتويج بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي.

ونجح رامون دياز في أن يصبح أكثر مدرب أرجنتيني تحقيقا للألقاب تاريخيا برصيد 17 لقب متفوقا على هيلينو هيريرا 16.

بطولة باوليستا هي دوري كرة قدم للمحترفين في ولاية ساو باولو، وهي البطولة الأقدم في البرازيل.

وتتميز البطولة التي تضم 16 فريقا بالتنافس بين 4 فرق وهم كورينثاينز، وبالميراس، وسانتوس، وساو باولو.