تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام يونايتد.. وأوريلي ظهير أيسر

يقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي في مواجهة مانشستر يونايتد في دربي المدينة ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد.

ويلعب مرموش في مركز المهاجم الصريح في ظل غياب إرلينج هالاند بسبب الإصابة.

وكان مرموش قد جلس على مقاعد البدلاء أمام بورنموث ثم شارك كبديل وسجل هدف الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع الجاري.

ثم لعب كأساسي ضد ليستر سيتي وقاد الفريق للفوز 2-0 حين سجل هدفا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: عمر مرموش – فيل فودين

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 بـ37 نقطة.