قائمة ريال مدريد - عودة كورتوا.. وغياب لونين وتشواميني عن مواجهة أرسنال

الأحد، 06 أبريل 2025 - 16:08

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد أرسنال.

ويلتقي ريال مدريد مع أرسنال يوم الثلاثاء على ملعب الإمارات في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة عودة تيبو كورتوا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع بلجيكا.

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بينما يغيب كل من أندري لونين للإصابة وأوريلين تشواميني بسبب الإيقاف.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - فران جونزاليس - سيرجيو ميستري.

الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - رامون جاكوبو - لورينزو أجوادو.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كمافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أردا جولر - أندريس تشيما.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز - جونزالو جارسيا.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو في الأسبوع المقبل.

ريال مدريد كان قد تأهل إلى ربع النهائي على حساب أتليتكو مدريد، بينما فاز أرسنال على بي إس في أيندهوفن.

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