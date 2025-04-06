ريال مدريد يستعيد كورتوا قبل مواجهة أرسنال

تلقى ريال مدريد دفعة كبيرة بعودة حارسه تيبو كورتوا قبل مواجهة أرسنال المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وشارك كورتوا في تدريبات ريال مدريد قبل يومين من مواجهة أرسنال.

وغاب الحارس البلجيكي عن المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام فالنسيا الفوز بهدفين مقابل بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد بدأ المباراة بالحارس الشاب فران جونزاليس على حساب أندري لونين غير الجاهز وكورتوا المصاب.

وذكرت تقارير أن لونين لن يسافر مع الفريق الملكي إلى لندن.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي تعيين البوسني إيرفان بيلجتو حكما لمواجهة الذهاب بين أرسنال وريال مدريد.

وأدار بيلجتو ست مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان آخرهم مواجهة ستاد بريست أمام باريس سان جيرمان في الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وسبق وأن أدار بيلجتو مباراة وحيدة لريال مدريد كانت الموسم الماضي عندما فاز الملكي على لايبزيج بهدف دون مقابل في ذهاب ثمن النهائي.

بينما أدار مباراتين لأرسنال في 2020 و2022 بالدوري الأوروبي وحقق الفريق الإنجليزي الفوز في المواجهتين.