انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (3)-(2) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فولام ضد ليفربول في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق79. العارضة تمنع التعادل بتسديدة رائعة من هارفي إيليوت.

ق71. جووووول الثاني لليفربول عن طريق لويس دياز بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة برادلي.

ق64. صلاح يهدر فرصة تقليص الفارق بعد تمريرة من لويس دياز.

ق47. جوتا يهدر انفرادا مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36. جووووول ثاااالث لفولام عن طريق بعد مرور رائع من فان دايك.

ق32. جوووووول الثاني لفولام عن طريق أليكس أيوبي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء

ق22. جووووول التعاادل لفولام عن طريق ريان سيسينيون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق13. جووووول أول لليفربول عن طريق أليكسيس ماك أليسر بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق4. الهدف الأول يضيع على فولام بعد خطأ من كوناتي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل