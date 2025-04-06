تشكيل تشيلسي - نكونكو يقود الهجوم.. وبالمر على الدكة في مواجهة برينتفورد
الأحد، 06 أبريل 2025 - 14:18
كتب : FilGoal
أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برينتفورد.
ويحل تشيلسي ضيفا على برينتفورد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب كريتسوفر نكونكو وجادون سانشو في التشكيل الأساسي، بينما يجلس كول بالمر على دكة البدلاء.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: روبيرتو سانشيز.
الدفاع: ريس جيمس - توسين أداربايويو - تريفو تشالوبا - مالو جوستو.
الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كيرنان دوسبري هال.
الهجوم: نوني مادويكي - كريستوفر نكونكو - جادون سانشو.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ 12 برصيد 41 نقطة.
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