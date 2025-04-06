تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام فولام.. واستمرار غياب أليسون

الأحد، 06 أبريل 2025 - 13:51

كتب : FilGoal

ليفربول - فولام - محمد صلاح

يقود النجم الدولي المصري محمد صلاح هجوم ليفربول خلال مواجهة فولام المرتقبة.

ويلعب ليفربول أمام فولام بعد قليل ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وفي حراسة المرمى يعتمد أرني سلوت مدرب ليفربول على كويمين كيليهير في غياب أليسون بيكير حارس المرمى الأساسي الذي يغيب بسبب إصابته في الرأس خلال وجوده مع المنتخب البرازيلي في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة.

فيما يتواجد فولام في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: أندي روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كورتس جونز

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: كودي جاكبو - محمد صلاح - ديوجو جوتا

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