محاضرة فنية من كولر والمران الأول في برنامج الأهلي بموريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال

الأحد، 06 أبريل 2025 - 12:40

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - المدير الفني فريق الأهلي

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد وصول بعثة الفريق إلى موريتانيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال مساء الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمباراة المقرر إقامتها في موريتانيا.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى موريتانيا في ساعة متأخرة من فجر اليوم الأحد في رحلة استغرقت 8 ساعات.

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وكان الأهلي قد تغلب على الهلال في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف دون مقابل سجله محمد هاني.

وعقد طارق قنديل اجتماعا تنسيقيا مع كل من محمد رمضان المدير الرياضي ومحمد شوقي نائب المدير الرياضي للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية في الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد لشرح البرنامج التدريبي والتأكيد على الجوانب الفنية والخططية.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

أما في حالة الخسارة فيحتاج الأهلي للخسارة بفارق هدف وحيد بأي نتيجة بخلاف 1-0 ليتأهل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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