بعد الخروج من الكأس.. موكوينا: بعض اللاعبين في الوداد أصابوني بالإحباط

أعرب رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد عن خيبة أمله عقب الخسارة والخروج من كأس العرش المغربي.

وودع الوداد منافسات الكأس من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام المغرب التطواني بهدف دون مقابل.

وبات الوداد مهددا بالغياب عن البطولات القارية الموسم المقبل للمرة الثانية على التوالي.

وقال موكوينا عقب الخسارة: "كان من الممكن حسم المباراة لصالحنا لكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وتابع "عملنا طيلة الأسبوع على عدد من الأمور، لكن بعض اللاعبين لم يطبقوا ما طلبنا منهم".

وشدد "لن أقدم الأعذار بعد هذه الخسارة المخيبة، لأنني أشعر بأسف كبير".

وأوضح موكوينا "يجب التأكيد أن الوداد يحتاج لتغييرات كثيرة، واللاعبون بدورهم يجب أن يظهروا أكثر احترافية داخل الملعب".

واختتم المدرب الجنوب إفريقي تصريحاته "مع الأسف بعض اللاعبين في الوداد أصابوني بالإحباط".

الوداد في المركز الرابع برصيد 43 نقطة وكان الفريق قد تعرض للتعادل في آخر 4 مباريات.

ويتأهل أول وثاني مسابقة الدوري إلى دوري أبطال إفريقيا وحسم نهضة بركان اللقب بالفعل بينما يأتي الجيش الملكي في المركز الثاني.

أما صاحب المركز الثالث فيتأهل إلى الكونفدرالية بجانب بطل كأس العرش.

وحال كان بطل كأس العرش بين الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، يتأهل وقتها صاحب المركز الرابع للكونفدرالية.

ويتبقى 5 جولات على نهاية مسابقة الدوري المغربي.