تأكد غياب ثنائي الهلال عن مواجهة الأهلي

الأحد، 06 أبريل 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني - أشرف بنشرقي

أعلن نادي الهلال السوداني تفاصيل إصابة ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال مساء الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمباراة المقرر إقامتها في موريتانيا.

وأكد نادي الهلال غيب الثنائي محمد عبد الرحمن قائد الفريق والتونسي الطيب بن زيتون عن المواجهة بسبب الإصابة.

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وجاء بيان الهلال كالآتي:

"أوضحت التقارير الطبية أن محمد عبد الرحمن قائد الفريق يعاني من إصابة على مستوى الكاحل ويحتاج لراحة لنحو أسبوعين على أن تكون عودته للملاعب بشكل تدريجي".

"أما فيما يتعلق بالتونسي الطيب بن زيتون الذي أصيب خلال مباراة الأهلي فقد تعرض لإصابة على مستوى الأربطة الجانبية للركبة".

"ويحتاج الطيب بن زيتون إلى راحة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع".

وبذلك يتأكد غياب الثنائي عن مواجهة الأهلي.

وكان الأهلي قد تغلب على الهلال في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف دون مقابل سجله محمد هاني.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

أما في حالة الخسارة فيحتاج الأهلي للخسارة بفارق هدف وحيد بأي نتيجة بخلاف 1-0 ليتأهل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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