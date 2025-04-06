حوار مطول - مرموش يتحدث عن العمل مع جوارديولا وتأثير غياب هالاند وطموحات سيتي

تحدث عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي عن العمل مع مدربه بيب جوارديولا وطموحات الفريق فيما تبقي من الموسم الجاري.

مرموش انضم إلى سيتي في يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت في موسم هو الأسوأ للفريق السماوي خلال السنوات الـ7 الأخيرة.

كما أوضح الدولي المصري كيف يتعامل فريقه مع الغياب الطويل للهداف النرويجي إرلينج هالاند.

ويغيب هالاند لمدة تتراوح بين 5 و7 أسابيع بسبب الإصابة في الكاحل.

كل ما يلي على لسان عمر مرموش في حواره المطول مع شبكة سكاي سبورتس

"الانضمام إلى مانشستر سيتي خلال فترة صعبة؟ لطالما حلمت باللعب في فريق كهذا، كنت أتدرب دائما وكان هذا الهدف نصب عيني كل يوم، وهو أن أكون هنا لأُظهر مهاراتي".

"المنافسة شرسة في نادٍ مثل مانشستر سيتي، مع هذا العدد من اللاعبين الجيدين، لكن هذا يجعلك أفضل. تدرك يوميا ضرورة بذل قصارى جهدك كل يوم وفي كل مباراة، وهذا يجعلك لاعبا أفضل".

"أحاول التعلم من كل اللاعبين الكبار الذين يلعبون معي في الفريق، وكما قلت، إنه حلم كبير، وقد عملت بجد لأصل إلى هنا، لذا أحاول الاستمتاع به وبذل قصارى جهدي".

"التأقلم مع الحياة في مانشستر سيتي؟ من الرائع أن أكون هنا. إنها مدينة جميلة جدًا، أولًا وقبل كل شيء. النادي ضخم، الناس في النادي، والجهاز الفني بمثابة عائلة كبيرة. منذ اليوم الأول، رحبوا بي في هذا النادي وجعلوني أشعر وكأنني جزء من العائلة، لقد سهّلوا عليّ الأمر كثيرًا، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا والعمل مع بيب جوارديولا، أحد أفضل المدربين في العالم، إنها تجربة رائعة حقًا".

"أشعر بالراحة في اللعب في جميع المراكز الهجومية. مع منتخب مصر ألعب كجناح أيسر، ومع مانشستر سيتي ألعب كمهاجم أو صانع ألعاب أو مهاجم متأخر أو جناح، يعتمد الأمر دائمًا على ما يطلبه جوارديولا مني، أحاول دائما أن أشكل خطورة على مرمى المنافس عندما تكون الكرة معي وأن أتخذ القرارات الصحيحة، الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن".

"طموحات مانشستر سيتي لبقية الموسم؟ أعتقد أن أهدافنا واضحة حتى نهاية الموسم، وهي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ومحاولة التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، حتى ننهي هذا الموسم بشكل جيد".

"مانشستر سيتي فريق كبير يبحث عن الألقاب دائما، أحاول تقديم أفضل ما لدي وإظهار قدراتي ومساعدة الفريق على الفوز بالمزيد من المباريات والألقاب".

"الضغوط في مانشستر سيتي أسهل قليلاً بفضل جودة اللاعبين معي، بيب يساعدنا كثيرًا، واللاعبون يساعدونني كثيرًا في محاولة تخفيف الضغط عني ومساعدتي على أرض الملعب. أنا سعيد جدًا بتسجيل جميع الأهداف التي أسهمت في تحقيق الانتصارات، وأتمنى أن أحقق المزيد".

"المزيد من الضغط لتسجيل الأهداف بعد إصابة إيرلينج هالاند؟ كمهاجم، هناك دائما ضغط لتسجيل الأهداف. لهذا السبب أنا هنا، ولهذا السبب انضممت إلى مانشستر سيتي، وهذه هي وظيفتنا".

"بالطبع غياب هالاند يُحدث فرقا كبيرا بالنسبة لنا، فلاعبٌ بمثل جودته يُحدث فرقا هائلا، لكننا نحاول العمل كفريق واحد على أرض الملعب ونسعى لمساعدة بعضنا البعض".

"في النهاية، عندما نفوز، سواءٌ سجلتُ أنا أو أي لاعب آخر، فالأمر يتعلق بالفوز والحصول على النقاط الـ3 أو التأهل إلى الدور التالي، لذا أعتقد أن هذا هو الأهم، لذا نحاول تعويض ذلك كفريق".

"الفارق بين الدوري الإنجليزي والألماني؟ الفارق في الشراسة كبير جدا. وكذلك في جودة اللاعبين، الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم لهذه الأسباب. كل الفرق جيدة جدا، يمكن لأي فريق الفوز على أي خصم".

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 12 مباراة، بواقع 8 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل سيتي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي ويصارع على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما يواجه نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس إنجلترا أواخر هذا الشهر.