رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام فولام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه فولام يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

في حالة إسهامه في هز شباك فولام بهدفين بالتسجيل أو الصناعة، سيصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسهم في تسجيل هدفين خلال 5 جولات متتالية خارج ملعب فريقه.

فقد أسهم الدولي المصري بهدفين في آخر 4 مواجهات خارج أنفيلد ضد مانشستر سيتي وأستون فيلا وإيفرتون وبورنموث.

صلاح فعل ذلك من قبل هذا الموسم بين نوفمبر وديسمبر ضد ساوثامبتون ونيوكاسل يونايتد وتوتنام ووست هام يونايتد.

كما فعل تييري هنري ذلك مع أرسنال في 4 مباريات متتالية بين أبريل وأغسطس عام 2003.

صلاح وضع لمسته على الأهداف الـ8 الأخيرة التي سجلها ليفربول خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي، سجل 5 وصنع 3.

ويمكنه معادلة رقم تييري هنري القياسي الذي حققه بين أبريل وأغسطس 2003، حين سجل 3 أهداف وصنع 6.

وأسهم صلاح في 27 هدفا في آخر 15 مباراة له خارج أنفيلد في الدوري، سجل 16 وصنع 11.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 393 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.