رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام فولام

الأحد، 06 أبريل 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

أنتوني روبينسون - ليفربول - محمد صلاح - فولام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه فولام يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

في حالة إسهامه في هز شباك فولام بهدفين بالتسجيل أو الصناعة، سيصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسهم في تسجيل هدفين خلال 5 جولات متتالية خارج ملعب فريقه.

أخبار متعلقة:
مرموش: ضغوط بسبب صلاح؟ أحاول كتابة قصتي مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: ندرس إراحة صلاح ومرموش بمعسكر يونيو تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 30 جولة سلوت يوضح موقف ترينت وأليسون.. ويستشهد بمحمد صلاح

فقد أسهم الدولي المصري بهدفين في آخر 4 مواجهات خارج أنفيلد ضد مانشستر سيتي وأستون فيلا وإيفرتون وبورنموث.

صلاح فعل ذلك من قبل هذا الموسم بين نوفمبر وديسمبر ضد ساوثامبتون ونيوكاسل يونايتد وتوتنام ووست هام يونايتد.

كما فعل تييري هنري ذلك مع أرسنال في 4 مباريات متتالية بين أبريل وأغسطس عام 2003.

صلاح وضع لمسته على الأهداف الـ8 الأخيرة التي سجلها ليفربول خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي، سجل 5 وصنع 3.

ويمكنه معادلة رقم تييري هنري القياسي الذي حققه بين أبريل وأغسطس 2003، حين سجل 3 أهداف وصنع 6.

وأسهم صلاح في 27 هدفا في آخر 15 مباراة له خارج أنفيلد في الدوري، سجل 16 وصنع 11.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 393 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول فولام
نرشح لكم
تجدد شبح الأمل.. موقف ليفربول في المنافسة على الدوري والمباريات المتبقية سلوت: ارتكبنا 3 أخطاء في شوط واحد.. والوقت داهمنا بالنهاية مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0)-(0) سيتي.. تدخل في الوقت المناسب أول الهابطين.. توتنام يفوز على ساوثامبتون ويرسله لـ الدرجة الأولى الخسارة الثانية.. فولام يحول تأخره لفوز على ليفربول تشكيل مانشستر يونايتد - هويلاند يقود الهجوم أمام سيتي.. وماجواير في الدفاع تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام يونايتد.. وأوريلي ظهير أيسر انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (3)-(2) ليفربول
أخر الأخبار
+90 للمرة الخامسة.. أتليتكو مدريد يفوز على إشبيلية في الوقت القاتل 4 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس عاصمة مصر - الزمالك ضد مودرن سبورت.. بداية المباراة بعد قليل 6 دقيقة | الكرة المصرية
تجدد شبح الأمل.. موقف ليفربول في المنافسة على الدوري والمباريات المتبقية 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مودرن سبورت - أرنولد إيبا في الهجوم.. وأحمد منصور في الدفاع ضد الزمالك 21 دقيقة | الكرة المصرية
الشرق الأوسط: هل يستمر انتظار البرازيل؟ تغير في موقف رحيل جيسوس عن الهلال 26 دقيقة | أمريكا
كأس العاصمة - بتروجت ينتصر على الجونة ويتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم.. وبنتايك ظهير أيسر ضد مودرن سبورت 42 دقيقة | الكرة المصرية
شاهد مباشرة أمم إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(1) الكاميرون.. جوووول التعااادل 54 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى