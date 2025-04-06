بوجلبان: كنا نستحق الفوز ولكن.. وهذا ما كنا نريده قبل المباراة

الأحد، 06 أبريل 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان مدرب المصري

أبدى أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري اعتقاده بأنه كان يستحق الفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

وقال بوجلبان في تصريحاته لقناة أون سبورت: "النتيجة غير مرضية لنا. فنيا كان الاستحواذ لدى سيراميكا ولكننا كنا حاضرين تكتيكيا وحين تراجع المباراة ستجد الفرص الأكبر لفريقنا وكان يمكننا تسجيل الهدف الثاني بالهجمات المرتدة ولكن سوء التوفيق لازمنا اليوم".

وأضاف "حين يتعادل معك المنافس في الدقائق الـ 10 الأخيرة فهذا يجعلك حزينا، ولكن كان الله في عون اللاعبين فهناك إرهاق وتعب".

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واختتم "كنا نفضل ألا تُلعب هذه المباراة الآن حتى نحضر لمباراة سيمبا في الكونفدرالية".

وفرض التعادل نفسه بين المصري وسيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر بلقاء أقيم في استاد السويس الجديد.

سجل كريم بامبو للمصري وأحمد قندوسي لسيراميكا كليوباترا.

وتعادل المصري للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة ورفع رصيده لـ 3 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده لـ 4 نقاط في المركز الثالث.

وينهي المصري مشواره في البطولة بلقاء غزل المحلة، فيما يلتقي سيراميكا مع زد في الجولة الأخيرة.

ويعد ذلك التعادل الثالث بين الفريقين في جميع المسابقات والثاني على التوالي بينهما.

أنيس بوجلبان المصري كأس عاصمة مصر
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