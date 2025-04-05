قائمة المصري - تواجد صلاح محسن وغياب إيبوكا وعامر لمواجهة سيمبا

السبت، 05 أبريل 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

صلاح محسن مهاجم المصري أمام سيمبا

أعلن نادي المصري قائمة الفريق المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة منافسه سيمبا في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على سيمبا في تنزانيا يوم الأربعاء المقبل، بعد الفوز 2-0 ذهابا.

ويتواجد صلاح محسن على رأس قائمة الفريق البورسعيدي.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن استبعاد جون إيبوكا بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ويغيب أيضا أحمد عامر لاعب الفريق لأسباب إدارية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - محمود حمدي - محمد شحاتة

خط الدفاع: محمد هشام - حسن علي - كريم العراقي - عمرو سعداوي - خالد صبحي - أحمد عيد - باهر المحمدي

خط الوسط: محمد مخلوف - يوسف الجوهري - عبد الرحيم دغموم - محمود حمادة - أمادو باه - سامادو أتيدجيكو

خط الهجوم: ليستويل أمانكونا - حسين فيصل - بابي بادجي - كريم بامبو - فخر الدين بن يوسف - صلاح محسن - ميدو جابر - أحمد القرموطي

وسجل إيبوكا وصلاح محسن ثنائية المصري في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد السويس الجديد.

وغاب إيبوكا عن لقاء سيراميكا كليوباترا الذي أقيم منذ قليل وانتهى بالتعادل 1-1.

صلاح محسن المصري الكونفدرالية سيمبا
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