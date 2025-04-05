تشكيل دربي جدة - رياض محرز في هجوم الأهلي.. وبنزيمة أساسيا مع الاتحاد

أعلن ماتياس يايسلة المدير الفني لـ الأهلي تشكيل فريقه الأساسي ضد غريمه الاتحاد المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 26 في دربي جدة.

ويشارك الجزائري رياض محرز في هجوم الفريق وكذلك الإنجليزي إيفان توني.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: محمد بكر - روجير إيبانييز - ميريح ديميرال - علي مجرشي

خط الوسط: فراس البريكان - فرانك كيسييه - جابري فيجا

خط الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - جالينو

وعلى الجانب الآخر أعلن لوران بلان المدير الفني للاتحاد تشكيل فريقه ضد الأهلي.

ويقود كريم بنزيمة هجوم الاتحاد رفقة موسى ديابي وأوناي هيرنانديز.

ويسعى الاتحاد لزيادة فارق النقاط مع وصيفه الهلال واستغلال خسارته من النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في دربي الرياض.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: فواز الصقور - سعد الموسى - دانيلو بيريرا - حسن كادش

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

خط الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيمة - أوناي هيرنانديز

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة.

ويأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.