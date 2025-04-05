خبر في الجول - غياب إيبوكا وعامر عن لقاء المصري ضد سيمبا
السبت، 05 أبريل 2025 - 18:55
كتب : عمرو نبيل
يغيب النيجيري جون إيبوكا مهاجم المصري عن مواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.
ويحل المصري ضيفا على سيمبا في تنزانيا يوم الأربعاء المقبل، بعد الفوز 2-0 ذهابا.
وحسبما علم FilGoal.com فإن النيجيري سيغيب عن لقاء سيمبا بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.
وسيغيب أيضا أحمد عامر لاعب الفريق لأسباب إدارية.
video:1
وسجل إيبوكا وصلاح محسن ثنائية المصري في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد السويس الجديد.
وغاب إيبوكا عن لقاء سيراميكا كليوباترا الذي أقيم منذ قليل وانتهى بالتعادل 1-1.
وخاض إيبوكا 8 مباريات بقميص المصري منذ انضمامه وسجل هدفين.
ويحتاج المصري للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.
نرشح لكم
قائمة المصري - تواجد صلاح محسن وغياب إيبوكا وعامر لمواجهة سيمبا قائمة الأهلي - عودة طاهر لأول مرة في 2025 أمام الهلال لاعب الهلال: نعتذر عن الخسارة أمام الأهلي.. وأدعو الجماهير الموريتانية لملئ الملعب في الإياب خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الزمالك وستيلينبوش إبراهيم عادل ورمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي لمواجهة الهلال.. الأهلي يختتم استعداده قبل السفر لموريتانيا مران الأهلي - عودة التدريبات استعدادا للقاء الهلال قبل السفر لموريتانيا منافس مصر - تقرير: إخلاء سبيل رئيس الاتحاد السيراليوني مؤقتا من قضية اختلاس