خبر في الجول - غياب إيبوكا وعامر عن لقاء المصري ضد سيمبا

يغيب النيجيري جون إيبوكا مهاجم المصري عن مواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على سيمبا في تنزانيا يوم الأربعاء المقبل، بعد الفوز 2-0 ذهابا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النيجيري سيغيب عن لقاء سيمبا بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وسيغيب أيضا أحمد عامر لاعب الفريق لأسباب إدارية.

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وسجل إيبوكا وصلاح محسن ثنائية المصري في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد السويس الجديد.

وغاب إيبوكا عن لقاء سيراميكا كليوباترا الذي أقيم منذ قليل وانتهى بالتعادل 1-1.

وخاض إيبوكا 8 مباريات بقميص المصري منذ انضمامه وسجل هدفين.

ويحتاج المصري للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.