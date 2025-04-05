مرموش: ضغوط بسبب صلاح؟ أحاول كتابة قصتي

يرغب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في خوض تجربته الخاصة في الدوري الإنجليزي.

ويستعد سيتي للقاء مانشستر يونايتد غدا الأحد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال مرموش عبر شبكة "سكاي سبورتس": "من الرائع لمصر أن تمتلك لاعبين جيدين في الدوري الإنجليزي، صلاح يمر بحالة فنية رائعة والأمر ليس مفاجئا لأنه محترف يركز على ما يفعله".

وأضاف "قلت من قبل أن كل لاعب لديه قصته، صلاح حقق الكثير وهو قدوة، والآن أنا هنا أحاول كتابة قصتي وسنرى ماذا سيحدث".

وسبق أن صرّح مرموش عبر بي إن سبورتس: "مانشستر سيتي نافس على كل البطولات في العالم طيلة المواسم الـ 6-7 الماضية، في الفترة الحالية نمر بصعوبات وما نُظهره حاليا هو شخصية الفريق".

وأضاف "الفريق يحتل المركز الرابع وننافس على التأهل لدوري الأبطال، وسيكون من الجيد الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأتم "مانشستر يونايتد فريق كبير والفوز سيكون حليفنا وأتمنى أن أكون موفقا في أول دربي بالنسبة لي".

وقاد الدولي المصري بالتسجيل في شباك ليستر سيتي فريقه للفوز 2-0، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على ضيفه ليستر بنتيجة 2-0 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ليستر حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان جاك جريليش بمتوسط تقييم بلغ 7.9 درجة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي ولعبها حتى النهاية.

وسجل مهاجم فولفسبورج السابق هدفه مستغلا خطأ فادح من حارس ليستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 12 مباراة، بواقع 8 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.