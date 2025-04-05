خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الزمالك وستيلينبوش

السبت، 05 أبريل 2025 - 16:08

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب الإفريقي.

ويلتقي الزمالك مع ستيلينبوش على استاد القاهرة في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة مساء يوم الأربعاء المقبل.

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وجاء أسعار التذاكر كالتالي:

الدرجة الثالثة: 75 جنيه.

الدرجة الاولى: 300 جنيه.

درجة VIP: 750جنيه.

لحجز تذاكر المباريات من هنا

لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب الفريق الجنوب إفريقي.

الزمالك ستيلينبوش كأس الكونفدرالية الإفريقية
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