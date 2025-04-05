هدية من الغريم.. أرسنال يخسر نقطتين أمام إيفرتون ويمنح ليفربول فرصة الابتعاد بالصدارة

السبت، 05 أبريل 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

لياندرو تروسار - أرسنال ضد إيفرتون

قدم إيفرتون هدية ثمينة إلى غريمه أرسنال، بعدما فرض نتيجة التعادل الإيجابي على أرسنال.

وتعادل أرسنال أمام إيفرتون 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وسجل لياندرو تروسار هدف أرسنال، فيما أدرك إيليمان نداي هدف التعادل من ركلة جزاء.

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التعادل رفع رصيد أرسنال إلى 62 نقطة في المركز الثاني، لكنه منح ليفربول المتصدر فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى 14 نقطة حال فوزه على فولام في مباراة الغد.

في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 35 نقطة ليرتقي إلى المركز 14 مؤقتا في انتظار باقي مباريات الجولة.

وصف المباراة

بدأ أرسنال المباراة بضغط هجومي على مرمى إيفرتون ىبحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأرسنال ديكلان رايس عرضية خادعة من ركلة ركنية في اتجاه المرمى أبعدها مدافع إيفرتون قبل تجاوزها خط المرمى.

ورد إيفرتون عن طريق هجمة مرتدة لمهاجمه بيتو الذي سدد كرة قوية تصدى لها دافيد رايا حارس أرسنال.

ونجح تروسار في تسجيل هدف التقدم بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي أرسنال بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها تروسار بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 35.

ومع بداية الشوط الثاني حصل إبفرتون على ركلة جزاء بعد عرقلة لجاك هاريسون داخل منطقة الجزاء من المدافع مايلز لويس سكيلي.

ونجح إيليمان نداي في تسجيل هدف التعادل بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 49.

وأنقذ جوردان بيكفورد فريقه من استقبال هدف محقق بعدما تصدى لتسددية صاروخية من لياندرو تروسار من داخل منطقة الجزاء.

وعاد بيكفورد لينقذ هدف جديد بعد تسددية قوية من مارتينللي المنطلق من الجهة اليسرى.

وفشلت جميع محاولات أرسنال لتسجيل الهدف الثاني والظفر بنقاط المباراة، ليحصل إيفرتون على نقطة ثمينة في ملعبه ووسط جماهيره.

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