ديلي ميل: تشيلسي مهدد بالاستبعاد من البطولات الأوروبية

السبت، 05 أبريل 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

تشيلسي

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن احتمالية استبعاد تشيلسي من المشاركة في البطولات القارية الأوربية.

وفقا للصحيفة فإن تشيلسي قد تعدى حدود الخسائر المالية التي وضعها الاتحاد الأوروبية لكرة القدم "يويفا".

تشيلسي كان قد نشر يوم الإثنين الماضي تحقيقه لصافي ربح يقارب 130 مليون جنيه إسترليني بعد بيع فريق السيدات إلى شركة بلو كو القابضة والشقيقة للنادي ولم يحدد قيمة بيع الفريق.

أخبار متعلقة:
هدف هنا وهدفان أخذتهما تقنية الفيديو.. تشيلسي يسقط توتنام في ليلة عودة جاكسون تشكيل توتنام - سون يقود هجوم السبرز أمام تشيلسي تشكيل تشيلسي - عودة بالمر ومشاركة جاكسون الأولى بعد طول غياب أمام توتنام أبرزها تشيلسي وليفربول.. رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن تعديلات بجدول المباريات

وأشارت ديلي ميل إلى أن يويفا رفض تلك الثغرة مما يعني أن النادي قد تجاوز الحد المسموح به ومن المقرر معاقبتهم.

وقالت الصحيفة إن تشيلسي يتفاوض حاليا مع يويفا بشأن الاكتفاء فقط بعقوبة ماليا وضرورة وضع خطة إنفاق للمواسم الثلاثة المقبلة،

وتم اقتراح منع تشيلسي من المشاركة في البطولات الأوروبية في حالة تعدي حدود الانفاق مرة أخرى.

وتشير قوانين يويفا إلى منع بيع الشركات التابعة للنادي إلى شركات شقيقة وهو أمر قام به تشيلسي أكثر من مرة.

ويشارك تشيلسي خلال الموسم الحالي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبية ومن المنتظر أن يلتقي مع ليجيا وارسو في ربع النهائي.

بينما يحتل تشيلسي حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والمؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تشيلسي يويفا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مرموش: ضغوط بسبب صلاح؟ أحاول كتابة قصتي هدية من الغريم.. أرسنال يخسر نقطتين أمام إيفرتون ويمنح ليفربول فرصة الابتعاد بالصدارة انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(1) إيفرتون.. نقطة لكل فريق تشكيل أرسنال - سترلينج يقود الهجوم أمام إيفرتون.. وأوديجارد وساكا على الدكة ذا أثليتك: مانشستر سيتي يصارع ريال مدريد على ساليبا.. وموقف أرسنال مواعيد مباريات السبت 5 أبريل.. كأس عاصمة مصر.. وريال مدريد وبرشلونة وأرسنال مؤتمر أموريم: دي بروين تواجد في النادي الخاطئ.. وهذا ما يجب جارناتشو تحسينه إيراولا يكشف موقف جاستن كلويفرت من المشاركة ضد وست هام
أخر الأخبار
الدوري يبتعد.. رأسية دورو تهدي فالنسيا فوزا قاتلا على ريال مدريد 10 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العاصمة - سيراميكا يخطف نقطة تعادل قاتلة أمام المصري 15 دقيقة | الدوري المصري
باير ليفركوزن يخطف فوزا قاتلا في الـ+90 من هايدنهايم.. ودورتموند ينتصر على فرايبورج 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - عودة طاهر لأول مرة في 2025 أمام الهلال ساعة | الدوري المصري
لاعب الهلال: نعتذر عن الخسارة أمام الأهلي.. وأدعو الجماهير الموريتانية لملئ الملعب في الإياب ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر بيسيرو: سأفعل ذلك لأول مرة في تاريخي.. ولدي علامات استفهام ساعة | الدوري المصري
مرموش: ضغوط بسبب صلاح؟ أحاول كتابة قصتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(2) فالنسيا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن