ديلي ميل: تشيلسي مهدد بالاستبعاد من البطولات الأوروبية

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن احتمالية استبعاد تشيلسي من المشاركة في البطولات القارية الأوربية.

وفقا للصحيفة فإن تشيلسي قد تعدى حدود الخسائر المالية التي وضعها الاتحاد الأوروبية لكرة القدم "يويفا".

تشيلسي كان قد نشر يوم الإثنين الماضي تحقيقه لصافي ربح يقارب 130 مليون جنيه إسترليني بعد بيع فريق السيدات إلى شركة بلو كو القابضة والشقيقة للنادي ولم يحدد قيمة بيع الفريق.

وأشارت ديلي ميل إلى أن يويفا رفض تلك الثغرة مما يعني أن النادي قد تجاوز الحد المسموح به ومن المقرر معاقبتهم.

وقالت الصحيفة إن تشيلسي يتفاوض حاليا مع يويفا بشأن الاكتفاء فقط بعقوبة ماليا وضرورة وضع خطة إنفاق للمواسم الثلاثة المقبلة،

وتم اقتراح منع تشيلسي من المشاركة في البطولات الأوروبية في حالة تعدي حدود الانفاق مرة أخرى.

وتشير قوانين يويفا إلى منع بيع الشركات التابعة للنادي إلى شركات شقيقة وهو أمر قام به تشيلسي أكثر من مرة.

ويشارك تشيلسي خلال الموسم الحالي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبية ومن المنتظر أن يلتقي مع ليجيا وارسو في ربع النهائي.

بينما يحتل تشيلسي حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والمؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.