تشكيل أرسنال - سترلينج يقود الهجوم أمام إيفرتون.. وأوديجارد وساكا على الدكة

السبت، 05 أبريل 2025 - 12:31

كتب : FilGoal

أولكسندر زينتشينكو - رحيم سترلينج - أرسنال

يقود رحيم سترلينج هجوم أرسنال في المواجهة المرتقبة ضد إيفرتون.

ويلعب أرسنال أمام إيفرتون بعد قليل ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

فيما يعتمد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على البولندي الشاب جاكوب كيويور في تعويض المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليس.

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ويتواجد مارتن أوديجارد وتوماس بارتي وبوكايو ساكا على مقاعد بدلاء أرسنال ضد إيفرتون.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جاكوب كيويور – لويس سكيلي

الوسط: جورجينيو – ميكيل ميرينو – ديكلان رايس

الهجوم: إيثان نوانيري – رحيم سترلينج - لياندرو تروسار.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.

فيما يتواجد إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.

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