ذا أثليتك: مانشستر سيتي يصارع ريال مدريد على ساليبا.. وموقف أرسنال

دخل مانشستر سيتي في صراع مع ريال ريال مدريد من أجدل التعاقد مع الفرنسي ويليام ساليبا مدافع أرسنال بداية من الموسم المقبل.

ويمتد تعاقد ساليبا مع أرسنال حتى صيف 2027.

وبحسب شبكة ذا أثليتك، فإن مانشستر سيتي يصارع ريال مدريد على التعاقد مع ويليام ساليبا بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير ذاتها أن أرسنال لن يتخلى عن المدافع الفرنسي بأقل من 100 مليون يورو.

وأشارت إلى أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متمسك بفكرة التعاقد مع ساليبا ويجد الخيار الأنسب لتدعيم فريقه في الموسم المقبل.

تأتي رغبة جوارديولا في الوقت الذي يطمح فيه ريال مدريد لضم ساليبا وإنهاء مشاكله الدفاعية.

ويعاني ريال مدريد من الإصابات في خطه الدفاعي ويجد في ساليبا الخيار الأنسب لتدعيم صفوفه.

ساليبا انضم إلى آرسنال في عام 2019 قادماً من سانت إتيان الذي بقي معه لموسم على سبيل الإعارة من الفريق اللندني.

ثم انتقل الدولي الفرنسي إلى نادي نيس وأولمبيك مارسيليا بنظام الإعارة قبل أن يلتحق في عام 2022 بفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

المدافع صاحب الـ24 عاما لالعب مع أرسنال 40 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل هدفين.