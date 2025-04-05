مواعيد مباريات السبت 5 أبريل.. كأس عاصمة مصر.. وريال مدريد وبرشلونة وأرسنال

السبت، 05 أبريل 2025 - 10:37

كتب : FilGoal

أرسنال

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب المصري ضد سيراميكا كليوباترا ضمن دور المجموعات لمسابقة كأس عاصمة مصر.

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فينا يلعب البنك الأهلي أمام زد ضمن منافسات المسابقة ذاتها.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال ضد ايفرتون ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

ويواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس في مواجهة مرتقبة بالدوري الإسباني، فينا يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا.

فيما سيحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي حال فوزه على أنجيه في مباراة اليوم.

وفي دربي مدينة جدة يلعب الأهلي ضد الاتحاد في الجولة 26 من الدوري السعودي.

وفي مباراة مرتقبة بنهائي كأس مصر للكرة الطائرة يلعب الأهلي أمام الزمالك.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

كأس عاصمة مصر

المصري × سيراميكا كليوباترا.. تقام المباراة في تمام السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

زد × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

إيفرتون × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × فالنسيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

برشلونة × ريال بيتيس.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × أنجيه.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري السعودي

أهلي جدة × اتحاد جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة ssc sports 1.

نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

الأهلي × الزمالك.. تقام المباراة في السابعة والنصف مساءً، وتذاع عبر أون سبورت وحساب الاتحاد المصري للطائرة عبر "يوتيوب".

الدوري الإنجليزي
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