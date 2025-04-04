الإسماعيلي: نتوقع إيقاف القيد مجددا على النادي بسبب قضية كارميلو

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 23:50

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

أوضح نادي الإسماعيلي موقفه من إيقاف القيد المفروض على النادي من قِبل الاتحاد الدولي لـ كرة القدم (فيفا).

وكشف النادي في بيانه بأنه من المتوقع إيقافه عن القيد لفترة إضافية على ضوء المستحقات المتأخرة لـ البوليفي كارميلو ألجارانز.

وجاء بيان الإسماعيلي

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"يود مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن يُحيط جماهيره العريقة بأنه قد تم مؤخرا فرض حضر قيد وتسجيل اللاعبين الجدد، وذلك على خلفية القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين، الإيفواري جان موريل والجزائري محمد بن خماسة. ويتطلب سداد تلك المستحقات المالية لهما من أجل رفع حضر القيد.

كما ينبه النادي إلى أنه من المتوقع صدور قرار جديد قريبا بفرض حضر إضافي على التسجيل وذلك بسبب قضية اللاعب البوليفي كارميلو الجاراناز، المتعلقة بمستحقاته المالية المتأخرة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي أنه يبذل قصارى جهده ويواصل العمل ليلا ونهارًا من أجل تسوية هذه الملفات المالية، والسعي الجاد نحو إيجاد حلول عاجلة تسهم في رفع حظر القيد الحالي وتجنب أي عقوبات إضافية وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة لموسم 2025-26.

ويهيب النادي بجماهيره المخلصة الوقوف خلف الكيان في هذه المرحلة الدقيقة، معربا عن ثقته بأن الإسماعيلي، بدعم محبيه وتكاتف أبنائه، قادر على تجاوز التحديات والعودة إلى مكانته الطبيعية بين الكبار".

وانضم اللاعب البوليفي في 2022 لصفوف الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط، كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.

وسبق أن أعلن الإسماعيلي عن تحركه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد فيفا، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من فيفا بعد إيقاف قيد الفريق في يناير الماضي. (طالع التفاصيل)

ولم يُبرم الإسماعيلي أي تعاقدات في موسم 2024-25 بسبب إيقاف القيد خلال الفترتين الصيفية والشتوية.

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