قرر مقاضاة فيفا.. الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن أزمة القيد

أصدر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بيانا رسميا بشأن أزمة إيقاف القيد.

وكشف الإسماعيلي عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن استفسار الدراويش عن موقف القيد.

وأبلغ فيفا الإسماعيلي باستمرار عقوية إيقاف القيد ما ألحق بالنادي الضرر بسبب التزاماته تجاه التعاقدات الجديدة بحسب البيان.

وأعلن الإسماعيلي عن قراره اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد فيفا، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من فيفا.

وقال الإسماعيلي في بيان :

"رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على استفسار النادي الإسماعيلي، بخصوص غلق القيد مرة أخرى يوم 8 يناير الماضي، رغم قراره برفع الإيقاف مطلع العام الجاري.

وأرسل النادي الإسماعيلي، خطابا رسميا لـ"فيفا"، يوم 9 يناير الماضي، متسائلا عن سبب إيقاف القيد مرة أخرى، لحين سداد المبالغ المطلوبة، موضحا في خطابه استعداد النادي لسداد أي مبالغ مالية، لإتمام عملية رفع إيقاف القيد مرة أخرى"

"وجاء رد فيفا، على خطاب الإسماعيلي، في نفس اليوم، أن رفع إيقاف القيد، تم بشكل تلقائي وغير طوعي، في سيستم تسجيل اللاعبين "TMS". وخاطب النادي الإسماعيلي، فيفا مرة أخرى، يوم 13 يناير الماضي، لتسجيل اللاعبين الذين تم رفعهم على السيستم الخاص بتسجيلهم، موضحًا تعاقده مع مجموعة من اللاعبين وحصولهم على مقدمات تعاقد، وفقا لعملية رفع إيقاف القيد التي تمت، يوم 1 يناير الماضي، خاصة وأن خطأ رفع إيقاف القيد، جاء من جانب فيفا، وهو المسئول عن خطئه حتى لا يدخل النادي النادي في صدام مع هؤلاء اللاعبين"

|ورد فيفا على خطاب الإسماعيلي قائلا: "لا يمكنا تسجيل هؤلاء اللاعبين لأن النادي على علم بإيقاف القيد لفترتين الأولى بداية من 9 أغسطس 2024 حتى 19 أكتوبر 2024، والثانية من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025، وعملية تعاقد النادي مع اللاعبين هو المسئول عنها، خاصة أنه على علم مسبق بإيقاف القيد لفترتين"

وأتم الإسماعيلي في يبانه "على كل ما سبق، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، العزم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد فيفا، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من فيفا".

ماذا حدث؟

اتحاد الكرة أعلن عن قرارات لجنة الانضباط والمؤجلة من يونيو الماضي.

وشملت قرارات لجنة الانضباط معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم بشأن انتقال إبراهيم حسن.

ثم تقدم نادي الإسماعيلي بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل رفع اسم النادي من إيقاف القيد.

وقال مصدر من الإسماعيلي في هذا التوقيت لـ FilGoal.com: "تقدمنا بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة الماضية من أجل حل مشكلة القيد والسماح للإسماعيلي بقيد اللاعبين في يناير، وننتظر الآن الخطاب الرسمي برفع اسم النادي".

وجاء ذلك بعدما أشارت تقارير إلى رفع اسم نادي الإسماعيلي من الأندية المعاقبة بإيقاف القيد على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي.

وانتظر الإسماعيلي الخطاب الرسمي من فيفا لكن رد فيفا لم يأت في صالحه كما ذكر البيان الصادر عن مجلس إدارته.