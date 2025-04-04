قائمة ريال مدريد - عودة لونين واستمرار غياب كورتوا أمام فالنسيا

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

أندري لونين

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمته لمواجهة فالنسيا في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة ظهور الحارس الثاني أندري لونين، في ظل استمرار غياب تيبو كورتوا بعد إصابته في التوقف الدولي.

وكان لونين قد تعرض لإصابة أمام ريال سوسييداد في نصف نهائي كأس الملك، وانتشرت تقارير عن ابتعاده لمدة شهر بسبب هذه الإصابة، إلا أنه سيلعب بحقن مسكنة بعد الاختبار الطبي الأخير الذي خضع له.

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وجاءت قائمة الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين - فران جونزاليس - سيرخيو ميستري

خط الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يحتل فالنسيا المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

أندري لونين ريال مدريد
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