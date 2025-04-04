مؤتمر أموريم: دي بروين تواجد في النادي الخاطئ.. وهذا ما يجب جارناتشو تحسينه

مدح روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي والذي أعلن رحيله نهاية الموسم، ولكنه رآى أنه تواجد في النادي الخاطئ من المدينة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في دربي المدينة خلال المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "كوبي ماينو عاد للتدريبات، لكن لا يمكنه لعب مباراة كاملة، ويعاني ماتياس دي ليخت من إصابة وسيتم تقييمه قبل المباراة".

وأضاف "من الممكن أن يبدأ ميسون ماونت المباراة، لكن علينا إدارة دقائق لعبه، وعلى اللاعب أن ينسى أمر الإصابات، العقل في بعض الأحيان يكون أكثر أهمية من الجسد".

وتابع "على أليخاندرو جارناتشو أن يحسن من قراراته في الثلث الأخير، عليه التعلم من برونو فيرنانديز التسجيل والصناعة بسهولة، لأن جارناتشو يركز على المرور من المدافعين، هو يريد التطور".

وشدد "كيفن دي بروين كان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي وحسن البطولة، لكنه كان في الجانب الخاطئ من المدينة".

وأنهى حديثه قائلا: "موسم مانشستر سيتي؟ لدينا مشاكل أكبر منه وأركز عليها، ربما لديه أفضل مدرب واللاعبين في العالم، لكن ما يهمني هو فريقي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة.

بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الخامس بـ51 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.