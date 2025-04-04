مؤتمر أموريم: دي بروين تواجد في النادي الخاطئ.. وهذا ما يجب جارناتشو تحسينه

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 20:34

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - روبن أموريم

مدح روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي والذي أعلن رحيله نهاية الموسم، ولكنه رآى أنه تواجد في النادي الخاطئ من المدينة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في دربي المدينة خلال المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "كوبي ماينو عاد للتدريبات، لكن لا يمكنه لعب مباراة كاملة، ويعاني ماتياس دي ليخت من إصابة وسيتم تقييمه قبل المباراة".

أخبار متعلقة:
أموريم: افتقدنا للمسة الأخيرة أمام فورست.. وكنا نستحق نتيجة أفضل أموريم ينافس سانتو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي بشهر مارس أموريم: مزراوي يلعب كل الدقائق وهو صائم أموريم: سنبدأ من الصفر بعد فترة التوقف.. وكان بإمكاننا أن نكون أفضل ضد ليستر

وأضاف "من الممكن أن يبدأ ميسون ماونت المباراة، لكن علينا إدارة دقائق لعبه، وعلى اللاعب أن ينسى أمر الإصابات، العقل في بعض الأحيان يكون أكثر أهمية من الجسد".

وتابع "على أليخاندرو جارناتشو أن يحسن من قراراته في الثلث الأخير، عليه التعلم من برونو فيرنانديز التسجيل والصناعة بسهولة، لأن جارناتشو يركز على المرور من المدافعين، هو يريد التطور".

وشدد "كيفن دي بروين كان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي وحسن البطولة، لكنه كان في الجانب الخاطئ من المدينة".

وأنهى حديثه قائلا: "موسم مانشستر سيتي؟ لدينا مشاكل أكبر منه وأركز عليها، ربما لديه أفضل مدرب واللاعبين في العالم، لكن ما يهمني هو فريقي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة.

بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الخامس بـ51 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

روبن أموريم مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
إيراولا يكشف موقف جاستن كلويفرت من المشاركة ضد وست هام الشرق الأوسط: نيوم لم يقدم عرضا لضم دي بروين جوارديولا عن رحيل دي بروين: يوم حزين الثالثة هذا الموسم.. نونو سانتو مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي برونو فيرنانديز أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي جوتا: هدفي في إيفرتون هو الأهم.. وكنا في حاجة ماسة للنقاط من أجل الدوري ماريسكا: نحاول الفوز بطريقتنا ولكن أحيانا يجب أن نفعلها بالطريقة القذرة
أخر الأخبار
نانت يفوز على نيس بمشاركة عبد المنعم ومصطفى محمد 22 ثاتيه | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بيسيرو يتجه لتصعيد حسين أحمد حسام ميدو للفريق الأول دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - قبل لقاء الزمالك.. الأهلي يحسم لقب دوري المحترفين للموسم الثالث تواليا 15 دقيقة | كرة يد
الرياض تتلون بالأصفر.. رونالدو يقود النصر للفوز على الهلال بعد أكثر من 3 أعوام 32 دقيقة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الزمالك يضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة ساعة | كرة طائرة
جلسة استئناف ضد حبس عطال في فرنسا وموعد الحكم النهائي.. وبيان ناري من السد 2 ساعة | آسيا
دوري المحترفين - دجلة يبتعد في الصدارة.. والمقاولون العرب يفقد نقطتين 2 ساعة | القسم الثاني
مؤتمر أموريم: دي بروين تواجد في النادي الخاطئ.. وهذا ما يجب جارناتشو تحسينه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن