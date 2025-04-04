خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة

أبدى نادي نيس الفرنسي مرونة في الموافقة على طلب الأهلي بالحصول على خدمات محمد عبد المنعم خلال كأس العالم للأندية 2025، حسبما علم FilGoal.com.

وسبق أن كشف FilGoal.com بوجود اتفاق بين الأهلي ومحمد عبد المنعم حول إمكانية تواجده مع الفريق في كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

ورغم ترحيب عبد المنعم بالمشاركة مع الأهلي إلا أن النادي الفرنسي رفض آنذاك فكرة عودة اللاعب المؤقتة لأن ذلك سيعني تأخر مشاركته في المعسكر التحضيري للموسم المقبل وسيؤثر عليه بالسلب استعدادا للموسم الجديد، والآن هناك مرونة من النادي الفرنسي بالنظر في طلب الأهلي.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الأهلي عرض على عبد المنعم إمكانية العودة بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة لمدة موسم أو 6 أشهر على الأقل، لكن إجابة المدافع الدولي هي الاستمرار في تجربة الاحتراف في أوروبا.

ويرغب اللاعب في الاستمرار في تجربة الاحتراف ويضع الأولوية للعروض الأوروبية على حساب العودة لمصر من بوابة الأهلي في الصيف المقبل.

ويأمل عبد المنعم في الحصول على فرصة أكبر للعب بقميص نيس الموسم المقبل أو خوض تجربة أخرى في الدوريات الأوروبية.

صاحب الـ 26 عاما خاض 15 مباراة بقميص نيس في جميع المسابقات منذ انضمامه قادما من الأهلي.

وإجمالا خاض المدافع الدولي مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالها 8 أهداف في جميع المسابقات.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بـ 10 ألقاب متنوعة في جميع المسابقات.

وشارك عبد المنعم في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية وفاز بميداليتين برونزيتين.

وسبق أن خاض 8 مباريات في مونديال الأندية دون أن يسجل أو يصنع.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

وتضم المجموعة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق مجموعته

هذه هي المباراة الأولى على الإطلاق بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي الذي تأسس عام 2018، ويضم في صفوفه نجوم بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ويدربه حاليا خافيير ماسكيرانو نجم الأرجنتين السابق.

كذلك هي المواجهة الأولى بين الأهلي وبورتو البرتغالي.

بالميراس البرازيلي هو الوحيد الذي يملك تاريخا مشتركا مع الأهلي، صنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.

المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.

أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.