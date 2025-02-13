خبر في الجول - عبد المنعم يرحب بالمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية.. وموقف نيس

يعوق نادي نيس الفرنسي فكرة انضمام محمد عبد المنعم لـ الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك اتفاق بين الأهلي ومحمد عبد المنعم حول إمكانية تواجده مع الفريق في كأس العالم للأندية.

لكن النادي الفرنسي يعوق فكرة عودة اللاعب المؤقتة لأن ذلك سيعني تأخر مشاركته في المعسكر التحضيري للموسم المقبل وسيؤثر عليه بالسلب استعدادا للموسم الجديد.

ولا يرغب نيس في دخول اللاعب للفترة التحضيرية للموسم الجديد متأخرا كما حدث قبل بداية الموسم الجاري، عندما تأخر انضمامه من الأهلي ولم تكن الفترة كافية لخوض الاستعدادات قبل انطلاق الموسم.

مدافع الأهلي السابق خاض الموسم الجاري مع نيس 15 مباراة في جميع المسابقات.

وإجمالا خاض المدافع الدولي البالغ 26 عاما 115 مباراة سجل خلالها 8 أهداف في جميع المسابقات.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بـ 10 ألقاب متنوعة في جميع المسابقات.

وشارك عبد المنعم في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية وفاز بميداليتين برونزيتين.

وسبق أن خاض 8 مباريات في مونديال الأندية دون أن يسجل أو يصنع.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

وتضم المجموعة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق مجموعته

هذه هي المباراة الأولى على الإطلاق بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي الذي تأسس عام 2018، ويضم في صفوفه نجوم بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ويدربه حاليا خافيير ماسكيرانو نجم الأرجنتين السابق.

كذلك هي المواجهة الأولى بين الأهلي وبورتو البرتغالي.

بالميراس البرازيلي هو الوحيد الذي يملك تاريخا مشتركا مع الأهلي، صنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.

المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.

أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.