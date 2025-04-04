مران الأهلي - عودة التدريبات استعدادا للقاء الهلال قبل السفر لموريتانيا

استأنف الأهلي مرانه اليوم الجمعة على ملعب التتش استعدادا لمباراة الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال يوم الثلاثاء المقبل في موريتانيا بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق جزءا بدنيا قبل تدريبات الكرة التي اشتملت على الجوانب الخططية.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى موريتانيا غدا استعدادا لمباراة العودة أمام الهلال السوداني.

وانتصر الأهلي ذهابا في استاد القاهرة بنتيجة 1-0 بهدف سجله محمد هاني.

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في موريتانيا.

وسيقوم طارق ‏قنديل ‏بالتنسيق والترتيب ‏مع محمد رمضان، المدير الرياضي، ومحمد ‏شوقي نائب المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب ‏تدريب.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.