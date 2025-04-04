إيراولا يكشف موقف جاستن كلويفرت من المشاركة ضد وست هام

كشف أندوني إيراولا المدير الفني لـ بورنموث موقف جاستن كلويفرت من المشاركة ضد وست هام.

ويستعد بورنموث للقاء وست هام في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي غدا السبت.

وغاب الهولندي من مواجهة فريقه الأخيرة ضد إبسويتش تاون في الجولة 30 في لقاء خسره الفريق بنتيجة 2-0.

وقال المدرب الإسباني: "الأمور صعبة بالنسبة لجاستن، سنرى اليوم إذا كان بإمكانه أن يتدرب معنا".

وأكمل "من الممكن أن يساعدنا بالمشاركة كبديل على الأقل، لكنه يشعر بالألم فالأمر صعب".

وصاحب الـ 25 عاما شارك ضد مانشستر سيتي في الخسارة بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وسجل كلويفرت 13 هدفا وصنع 8 في 33 مباراة هذا الموسم.

ويعاني بورنموث من غيابات لاعبيه إينس أونال وماركوس تافرنير ولويس سينسترا بالإضافة لراين كريستي الذي انتهى موسمه.

ويحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.