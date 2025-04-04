الشرق الأوسط: نيوم لم يقدم عرضا لضم دي بروين

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

نفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية وجود أي اهتمام من نادي نيوم السعودي للتعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين.

وأعلن دي بروين رحيله من صفوف مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري في رسالة مؤثرة.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادرها أن الأخبار التي تشير إلى تقديم نادي نيوم عرض رسمي أو عرض أولى للنجم البلجيكي غير صحيحة.

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نيوم يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية لكنه مرشح بقوة للتأهل للدوري السعودي الممتاز الموسم المقبل.

ويضم نادي نيوم حاليًا أحمد حجازي والجزائري سعيد بن رحمة في صفوفه.

وانضم دي بروين إلى مانشستر سيتي قادما من فولفسبورج الألماني في صيف 2015.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج دي بروين مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

كيفين دي بروين نيوم السعودي
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