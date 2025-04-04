سولشاير يطالب بشكتاش بضم كانتي

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

هولندا ضد فرنسا

يرغب النرويجي أولي جونار سولشاير في إعادة الفرنسي نجولو كانتي إلى الملاعب الأوروبية.

ويقضي كانتي الموسم الثاني مع اتحاد جدة المنضم إليه من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "فوتوماك" التركية، فإن سولشاير طالب بشكتاش بالتعاقد مع كانتي بداية من الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن سولشاير بدأ بالفعل النقاشات مع كانتي لمعرفة موقفه من الانتقال للدوري التركي.

ويقود كانتي اتحاد جدة في الموسم الحالي لتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 25 جولة.

كما ضمن النادي الذي يضم مواطنه كريم بنزيمة التواجد في نهائي كاس ملك السعودية، إذ سيواجه القادسية بقيادة بيير إيمريك أوباميانج.

كانتي صاحب الـ34 عاما لعب 25 مباراة مع اتحاد جدة هذا الموسم، وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

كانتي بشكتاش سولشاير
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