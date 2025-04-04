الثالثة هذا الموسم.. نونو سانتو مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 13:48

كتب : FilGoal

نونو سانتو مدرب نوتينجهام

فاز نونو سانتو المدير الفني لنوتينجهام فورست بجائزة أفضل مدرب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي.

وحقق سانتو العلامة الكاملة بانتصارين خلال شهر مارس مع نوتنجهام.

وفاز نوتنجهام على كل من مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، وإبسويتش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وحقق نونو سانتو الجائزة للمرة الثالثة هذا الموسم بعد أن حقق الجائزة مرتين هذا الموسم خلال شهري أكتوبر وديسمبر.

وتفوق المدرب البرتغالي على حساب فابيان هارزيلر مدرب برايتون وروبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد.

وفاز نونو إسبيريتو سانتو بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته في الدوري الإنجليزي، معادلا رقم ميكيل أرتيتا ورافا بينيتيز.

المدربون الأكثر تتويجا بجائزة مدرب الشهر عبر التاريخ

أليكس فيرجسون 27

أرسن فينجر 15

بيب جوارديولا 11

يورجن كلوب - ديفيد مويس 10

مارتن أونيل - هاري ريدناب 8

ميكيل أرتيتا - رافا بينيتيز - نونو سانتو 7

نوتينجهام فورست الدوري الإنجليزي نونو سانتو
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