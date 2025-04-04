برونو فيرنانديز أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 12:25

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد أرسنال

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي فوز البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس 2025 في بريميرليج.

وتفوق برونو على نيكولا ميلينكوفيتش وأنطوني إيلانجا لاعبي نادي نوتينجهام فورست، وديكلان رايس لاعب أرسنال، ويان باول فان هيكي لاعب برايتون، وجيان بيليجاردي لاعب ولفرهامبتون.

وغاب الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش عن التواجد في قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر.

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ويتم دمج أصوات لجنة خبراء كرة القدم مع تصويت الجماهير لتحديد أفضل لاعب.

وساهم برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد في جميع الأهداف الأربعة للفريق هذا الشهر الخالي من الهزائم.

سجل التعادل في شباك أرسنال في المباراة التي انتهت 1-1، قبل أن يقدم تمريرتين ويسجل هدفا في ثلاثية فريقه أمام ليستر سيتي

وحقق برونو الجائزة للمرة الأولى هذا الموسم.

وسبق أن فاز بها إرلينج هالاند في شهر أغسطس، وكول بالمر في شهر سبتمبر، وكريس وود في أكتوبر، ومحمد صلاح في شهري نوفمبر وفبراير، وألكسندر إيزاك في شهر ديسمبر، وجاستن كلويفرت في شهر يناير.

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