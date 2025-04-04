ماريسكا: نحاول الفوز بطريقتنا ولكن أحيانا يجب أن نفعلها بالطريقة القذرة

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

أبدى إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي سعادته بالفوز على توتنام في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماريسكا في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "النتيجة هامة لأننا على مشارف نهاية الموسم وفي الوقت ذاته نحاول تحقيقها بطريقة لعبنا".

وأضاف "في بعض الأوقات كان الفريق جيدا للغاية، ولا نحب إنهاء المباريات كما فعلنا في آخر 5 دقائق".

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وأوضح "إن أردنا أن نصبح فريقا مؤثرا نحتاج للفوز بطريقة قذرة وقبيحة، وأنا سعيد".

وواصل "أعتقد أنه كان أداء جيدا بصورة عامة، وأعتقد أننا نستحق الفوز وخلقنا ما يكفي من الفرص في الشوط الأول للتسجيل".

وتابع "في آخر 10 دقائق أظهر الفريق الجهد والاتحاد والروح وهذه أشياء نحتاج إليها".

واختتم "من المهم أن نتأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكن من وجهة نظري أحاول رؤية كيفية تحسن الفريق عبر الأيام، ويمكنني منذ اليوم الأول رؤية أن الفريق يواصل التحسن".

وتغلب تشيلسي على توتنام بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سجل إنزو فيرنانديز هدف الفوز برأسية بعد عرضية من كول بالمر في الدقيقة 50.

وأضاف موسيس كايسيدو الهدف الثاني في الدقيقة 56 من متابعة، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

فيما تعادل بابي سار لتوتنام في الدقيقة 70، ولكن المخالفة ضد كايسيدو حولت الهدف إلى إنذار له عقب المراجعة.

تشيلسي تقدم إلى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الخامس، ونقطتين عن نيوكاسل يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة.

أما توتنام فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

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