كرة يد – يحيى خالد يودع أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان

أصبح يحيى خالد المحترف المصري لاعب باريس سان جيرمان ثالث المودعين من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وكان حسن قداح وعلي زين قد ودعا المسابقة من الملحق أيضا. (طالع التفاصيل)

ولم يستطع باريس سان جيرمان من استغلال عامل الأرض والجمهور وخسر من سيجيد المجري بنتيجة 35-25.

وكان باريس قد تفوق في الذهاب خارج أرضه بنتيجة 31-30.

لكن الخسارة في الإياب بفارق 10 أهداف جعلت الفريق يودع مبكرا المنافسات الأوروبية.

وسجل يحيى خالد 3 أهداف في لقاء اليوم بعد سجل الأسبوع الماضي 7 أهداف.

وبذلك سيمثل محمد علي حارس مرمى سبورتنج لشبونة المحترفين المصريين في ربع نهائي أبطال أوروبا لكرة اليد إذ سيواجه نانت الفرنسي.

Play-offs arrived to an end 🔥 and these 👇are the results. Which match was the most interesting? 😱 Check today's review 👇#ehfcl #clm #handballhttps://t.co/lIIDWj193S pic.twitter.com/SyA7SlscBZ — EHF Champions League (@ehfcl) April 3, 2025

وتحددت مباريات ربع النهائي حتى الآن

فيزبريم المجري × ماجديبورج الألماني

برشلونة الإسباني × سيجيد المجري

سبورتنج لشبونة البرتغالي × نانت الفرنسي

ألبورج الدنماركي × فوخس برلين الألماني