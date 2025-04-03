كرة يد - زين وقداح يودعان دوري أبطال أوروبا من الملحق

الخميس، 03 أبريل 2025 - 00:45

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

ودع الثنائي المصري علي زين وحسن قداح منافسات دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد.

وأقيمت مباريات الإياب من الملحق المؤهل لربع النهائي يوم الأربعاء وتتبقى مباراة وحيدة تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي مع سيجيد المجري.

وتعادل كيلسي البولندي مع فوخس برلين الألماني في ملعب الأخير بنتيجة 37-37 في الإياب.

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وسجل حسن قداح 3 أهداف خلال اللقاء للفريق البولندي لكن الخسارة ذهابا بفارق 6 أهداف قادت فريقه للتوديع مبكرا.

وخسر دينامو بوخارست الروماني مع علي زين أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة 35-29.

وسجل علي زين هدفين في اللقاء ليودع بنتيجة 65-55 في مجموع المباراتين.

وتأهل نانت الفرنسي لربع النهائي بالفوز على ويسلا بلوك بنتيجة 29-24.

وسيلتقي الفريق الفرنسي مع سبورتنج لشبونة الذي يحرس عرينه محمد علي حارس مرمى منتخب مصر.

وتختتم المباريات يوم الخميس بلقاء باريس سان جيرمان الذي يلعب يحيى خالد مع سيجيد المجري.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز رفاق النجم المصري بنتيجة 31-30 في المجر.

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وتحددت 3 مباريات في ربع النهائي حتى الآن

فيزبريم المجري × ماجديبورج الألماني

برشلونة الإسباني × الفائز من باريس سان جيرمان أو سيجيد المجري

سبورتنج لشبونة البرتغالي × نانت الفرنسي

ألبورج الدنماركي × فوخس برلين الألماني

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