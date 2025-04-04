رفض تدريبهم فرفضوا التدرب.. دي زيربي يواجه حالة تمرد في مارسيليا

يواجه روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا أزمة مع لاعبيه وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن دي زيربي واجه تمردا من بعض لاعبيه عقب إعلامهم أنه لن يقود المران يوم الإثنين.

وقال دي زيربي للاعبيه: "لن أدربكم اليوم".. ليردوا عليه -وفقا للتقرير ذاته- وهم يشعرون بتخليه عنهم قائلين: "ونحن لن نتدرب أيضا".

واضطر المغربي مهدي بنعطية للتدخل من أجل تهدئة الوضع، مطالبا اللاعبين بالهدوء واحترام الاستثمار الذي وضعه النادي فيهم.

وهنا رد بعض اللاعبين عليه متسائلين ما إن كانت هذه القيادة ليُسمح بها في أندية مثل بايرن ميونيخ أو يوفنتوس، حيث لعب بنعطية من قبل.

ومن المعروف عن أسلوب دي زيربي في مارسيليا كونه متطرفا بين نقيضين، حيث يوفر أجواء عائلية في وقت الأداء الجيد، ويقابلها عقوبات قاسية عند الهزائم.

آخر هذه الوقائع أتت بعد خسارة السبت الماضي أمام ريمس، حيث ذكرت صحيفة "لا بروفينس" أنه أجبر لاعبي مارسيليا على قضاء الليل في ملعب تدريبات النادي.

كذلك ألغى دي زيربي راحة يومي الأحد والإثنين، والأخير تحديدا انفجر فيه الوضع على النحو المذكور.

ويستعد مارسيليا لمواجهة تولوز، ومن المنتظر أن يظهر دي زيربي ونيل موباي في المؤتمر الصحفي صباح اليوم.

ويحتل مارسيليا المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة عن موناكو الثاني، ونقطتين عن نيس وليل الرابع والخامس على الترتيب.