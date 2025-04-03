مرموش: ما يظهر حاليا هو شخصية مانشستر سيتي.. وأتمنى التوفيق في أول دربي

يأمل عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي أن يكون التوفيق حليفه في الدربي ضد الغريم مانشستر يونايتد.

ويستعد مانشستر سيتي للقاء يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال مرموش عبر بي إن سبورتس: "مانشستر سيتي نافس على كل البطولات في العالم طيلة المواسم الـ 6-7 الماضية، في الفترة الحالية نمر بصعوبات وما نُظهره حاليا هو شخصية الفريق".

وأضاف "الفريق يحتل المركز الرابع وننافس على التأهل لدوري الأبطال، وسيكون من الجيد الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأتم "مانشستر يونايتد فريق كبير والفوز سيكون حليفنا وأتمنى أن أكون موفقا في أول دربي بالنسبة لي".

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وقاد الدولي المصري بالتسجيل في شباك ليستر سيتي فريقه للفوز 2-0، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على ضيفه ليستر بنتيجة 2-0 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ليستر حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان جاك جريليش بمتوسط تقييم بلغ 7.9 درجة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي ولعبها حتى النهاية.

وسجل مهاجم فولفسبورج السابق هدفه مستغلا خطأ فادح من حارس ليستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 12 مباراة، بواقع 8 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.