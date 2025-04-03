هدف هنا وهدفان أخذتهما تقنية الفيديو.. تشيلسي يسقط توتنام في ليلة عودة جاكسون

الخميس، 03 أبريل 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

في مباراة كثيرة الفرص وقليلة الأهداف، تغلب تشيلسي على توتنام بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت اجتماع ثنائي الدفاع كريستيانو روميرو وميكي فان دي فين معا في تشكيل توتنام بالدوري، لأول مرة منذ مواجهة تشيلسي نفسه في الدور الأول، بعد عاصفة من الإصابات ضربت دفاع الفريق الأبيض.

على الجانب الأزرق عاد نيكولاس جاكسون لأول مرة بقميص تشيلسي في الدوري منذ مشاركته أمام وست هام في الجولة الـ 24.

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البداية أتت بمحاولة خطرة من نيكولاس جاكسون ولكن أنقذها جولييلمو فيكاريو في الدقيقة الأولى.

وفي الدقيقة 15 أبعد فيكاريو كرة أخرى على الخط بعد عرضية كول بالمر التي اصطدمت بالدفاع وكادت تسكن شباكه.

فيكاريو واصل تألقه وأبعد أخطر كرات المباراة بتسديدة من جادون سانشو داخل المنطقة في الدقيقة 41.

ولكن في الدقيقة 50 سجل إنزو فيرنانديز هدف الفوز برأسية بعد عرضية من بالمر.

وأضاف موسيس كايسيدو الهدف الثاني في الدقيقة 56 من متابعة، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

فيما تعادل بابي سار لتوتنام في الدقيقة 70، ولكن المخالفة ضد كايسيدو حولت الهدف إلى إنذار له عقب المراجعة.

تشيلسي تقدم إلى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الخامس، ونقطتين عن نيوكاسل يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة.

أما توتنام فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

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