الزمالك: تراجع الرابطة عن قراراتها غير مبرر وغريب.. ولن نكتفي بهذا المسار

الخميس، 03 أبريل 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

أوضح أحمد سالم متحدث الزمالك أن النادي لن يكتفي بمسار التظلم في لجنة التظلمات فقط بشأن أزمة القمة.

وأعلن نادي الزمالك تقدمه بطعن أمام إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد قرار رابطة الأندية بعد تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة مباراة القمة الماضية. (طالع التفاصيل)

وقال سالم عبر قناة النادي: "تراجع رابطة الأندية عن قراراتها بشأن أزمة القمة غير متوقع وغير مبرر وغريب جدا. وطلبنا منهم تبرير القرار وذكر الحيثيات القانونية، وإفادتنا بمحضر الجلسة، لأن ما قيل لنا إنه لم تُعقد أي جلسات بين أعضاء الرابطة".

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وأضاف "نسلك الطريق القانوني بالطعن أمام لجنة التظلمات وهي المتخصصة في مثل هذه الأمور، ولن نكتفي بهذا المسار".

وأكمل "ننتظر ردا منطقيا وقانونيا، هناك فارق كبير جدا بين الظرف الاستثنائي والإرادة الحرة الكاملة، وأعتقد أن الرد سيكون الأسبوع المقبل احتراما لسمعة وهيبة الكرة المصرية".

وأردف "حتى الآن بشكل رسمي لا توجد أي ردود واضحة من رابطة الأندية، وما ذكر في بيان الرابطة غير منطقي".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة انسحابه في مباراة القطبين لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري ودون خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

وعن رفض تأجيل مباراة الفريق كأس عاصمة مصر ضد مودرن سبورت قال: "الأمور فنية أكثر منها إدارية، وربما يتخذ بيسيرو وعبد الواحد السيد قرارا فنيا بإشراك البدلاء أو الناشئين".

وأكمل "هناك استياء لعدم وجود تنسيق من المنظمين في ظل المشاركة في 4-5 بطولات في نفس الموسم. وأي بطولة يغيب عنها الزمالك ستُضعف بنسبة كبيرة فنيا وجماهيريا".

وأردف "أي كان عدد الحضور الجماهيري في مواجهة ستيلينبوش فجمهور الزمالك سيكون حاضرا وبقوة".

ويستعد الزمالك للقاء مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر لحساب الجولة الرابعة يوم الأحد المقبل ثم يتبعها بلقاء ستيلينبوش في إياب ربع نهائي الكونفدرالية يوم الأربعاء المقبل.

واكتفى الزمالك بتعادل في أول مباراتين له في كأس عاصمة مصر لحساب المجموعة الأولى.

وتعادل الأبيض سلبيا مع ستيلينبوش في جنوب إفريقيا في الكونفدرالية، ويحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل مواصلة الدفاع عن لقبه والتأهل لنصف النهائي.

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